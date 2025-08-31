Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що російсько-українська війна може тривати ще дуже довго, а питання введення сухопутних військ в Україну поки не на часі.

Джерело: Мерц в інтерв’ю каналу ZDF, передає "Європейська правда"

Деталі: Німецький канцлер готовий до того, що війна може тривати довго.

"Ми намагаємося закінчити її якомога швидше. Але точно не ціною капітуляції України", – заявив Мерц.

За його словами, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює, здасться, і країна втратить свою незалежність.

"Тільки тоді післязавтра настане черга наступної країни. А через день після цього настане наша черга. Це не варіант", – заявив Мерц.

За його словами, наразі обговорюються гарантії безпеки у разі припинення вогню. Лише після цього можна буде реалізувати "багато речей".

"Ніхто не говорить про наземні війська в Україні на даний момент", – заявив канцлер.

Відповідаючи на запитання, чи сподівається він, що перемир'я буде досягнуто наступного року, Мерц сказав: "Я не втрачаю надії на те, що ми зможемо цього досягти. Але я також не плекаю жодних ілюзій".

Що передувало: Раніше Мерц, коментуючи розв’язану РФ війну проти України, вже говорив, що усі хочуть її завершення, але не за будь-яку ціну.

Днями Мерц також заявляв, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще зіштовхуються зі значними труднощами.

Більшість громадян Німеччини вважають, що їхній канцлер не може суттєво вплинути на президента США в питаннях, пов'язаних з війною в Україні.