Суд визнав незаконним рішення заморозити фінансування Гарварду на понад $2 млрд

Окружний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно скасувала фінансування на суму понад 2 мільярди доларів, надані Гарвардському університету.

Джерело: CNN

Дослівно CNN: "Гарвардський університет щойно здобув історичну перемогу в боротьбі з адміністрацією Трампа. Федеральний суддя підтримав університет Ліги плюща в його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом".

Деталі: Суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації в її намаганнях нібито боротися з антисемітизмом на території кампусу університету.

Разом з тим, зазначає CNN, представниця Білого дому Ліз Г'юстон заявила, що адміністрація Трампа "негайно оскаржить" це рішення суду.

Пряма мова Г'юстон: "Будь-якому неупередженому спостерігачеві очевидно, що Гарвардський університет не захистив своїх студентів від утисків і дозволив дискримінації панувати на території університету протягом багатьох років.

Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому".

Що передувало: Навесні Міністерство освіти США оголосило про замороження державного фінансування на суму 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації Трампа.

Передісторія: