Суд визнав незаконним рішення заморозити фінансування Гарварду на понад $2 млрд
Окружний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно скасувала фінансування на суму понад 2 мільярди доларів, надані Гарвардському університету.
Джерело: CNN
Дослівно CNN: "Гарвардський університет щойно здобув історичну перемогу в боротьбі з адміністрацією Трампа. Федеральний суддя підтримав університет Ліги плюща в його намаганнях відновити понад 2 мільярди доларів федерального фінансування досліджень, замороженого Білим домом".
Деталі: Суддя окружного суду США Еллісон Берроуз відхилила аргумент адміністрації в її намаганнях нібито боротися з антисемітизмом на території кампусу університету.
Разом з тим, зазначає CNN, представниця Білого дому Ліз Г'юстон заявила, що адміністрація Трампа "негайно оскаржить" це рішення суду.
Пряма мова Г'юстон: "Будь-якому неупередженому спостерігачеві очевидно, що Гарвардський університет не захистив своїх студентів від утисків і дозволив дискримінації панувати на території університету протягом багатьох років.
Гарвард не має конституційного права на гроші платників податків і не має права на отримання грантів у майбутньому".
Що передувало: Навесні Міністерство освіти США оголосило про замороження державного фінансування на суму 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації Трампа.
Передісторія:
- 10 березня Гарвардський університет тимчасово призупинив найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену посиленою перевіркою з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.
- В університеті зазначили, що тимчасове заморожування має на меті "зберегти фінансову гнучкість", допоки не стане зрозумілою суть змін у федеральній політиці та масштаб їхнього впливу на заклад.
- 31 березня ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа розпочала заходи, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу на суму до 9 мільярдів доларів.
- Наприкінці березня Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про початок згортання Міністерства освіти США, виконуючи свою давню обіцянку щодо демонтажу цієї урядової установи, яка, за його словами, сприяє поширенню "лівацької" ідеології.