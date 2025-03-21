Трамп підписав указ про початок згортання Департаменту освіти США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у четвер підписав указ про початок згортання Міністерства освіти США.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У публікації зазначається, що Трамп зробив такий крок на виконання своїх давніх обіцянок щодо демонтажу цієї урядової установи, яка, за його словами, сприяє поширенню "лівацької" ідеології.

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Як і прогнозувалося, підписання відбулося під час пишної церемонії в Білому домі.

Пряма мова Трампа перед тим, як поставити свій підпис під указом: "У нас не все добре зі світом знань у цій країні".

Деталі: Розпорядження президента спрямоване на "суттєву мінімізацію" повноважень міністерства.

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Адже, згідно з американським законодавством, президент США не може одноосібно ліквідувати ціле міністерство. Оскільки створення Міносвіти було ухвалене Конгресом, закрити його також може тільки головний законодавчий орган.

"Натомість у Білому домі визнають, що республіканці не мають необхідних голосів для того, щоб ухвалити таке рішення", – додає "Укрінформ".

Нагадаємо: Група європейських країн розробляє стратегію залучення науковців із США у відповідь на скорочення фінансування у сфері освіти та досліджень американським урядом.