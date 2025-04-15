Адміністрація Трампа заморозила $2,2 млрд фінансування для Гарвардського університету

Міністерство освіти США оголосило про замороження державного фінансування на суму 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації Трампа.

Джерело: пресреліз Міністерства освіти США

Дослівно: "Об’єднана цільова група по боротьбі з антисемітизмом оголошує про замороження 2,2 млрд доларів довгострокових грантів і 60 млн доларів довгострокових контрактів для Гарвардського університету".

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Деталі: Минулого тижня Білий дім направив до Гарварду список вимог, спрямованих на жорсткий державний нагляд та радикальні зміни в управлінні університетом. Проте, в понеділок, 14 квітня, Гарвард відхилив ці вимоги, заявивши, що адміністрація Дональда Трампа порушує Першу поправку до Конституції США, перевищує повноваження уряду відповідно до Закону про громадянські права та загрожує автономії приватної установи.

Своєю чергою, Міністерство освіти США повідомило про замороження фінансування, заявивши, що наявні порушення навчального процесу є неприпустимими.

Дослівно: "Порушення навчального процесу, від якого страждають кампуси останніми роками, неприйнятне. Утиски єврейських студентів неприпустимі. Елітним університетам час серйозно поставитися до цієї проблеми й узяти на себе зобов’язання щодо суттєвих змін, якщо вони хочуть і надалі отримувати підтримку платників податків".

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