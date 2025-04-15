Адміністрація Трампа заморозила $2,2 млрд фінансування для Гарвардського університету
Міністерство освіти США оголосило про замороження державного фінансування на суму 2,2 мільярда доларів для Гарвардського університету після того, як навчальний заклад відхилив вимоги адміністрації Трампа.
Джерело: пресреліз Міністерства освіти США
Дослівно: "Об’єднана цільова група по боротьбі з антисемітизмом оголошує про замороження 2,2 млрд доларів довгострокових грантів і 60 млн доларів довгострокових контрактів для Гарвардського університету".
Деталі: Минулого тижня Білий дім направив до Гарварду список вимог, спрямованих на жорсткий державний нагляд та радикальні зміни в управлінні університетом. Проте, в понеділок, 14 квітня, Гарвард відхилив ці вимоги, заявивши, що адміністрація Дональда Трампа порушує Першу поправку до Конституції США, перевищує повноваження уряду відповідно до Закону про громадянські права та загрожує автономії приватної установи.
Своєю чергою, Міністерство освіти США повідомило про замороження фінансування, заявивши, що наявні порушення навчального процесу є неприпустимими.
Дослівно: "Порушення навчального процесу, від якого страждають кампуси останніми роками, неприйнятне. Утиски єврейських студентів неприпустимі. Елітним університетам час серйозно поставитися до цієї проблеми й узяти на себе зобов’язання щодо суттєвих змін, якщо вони хочуть і надалі отримувати підтримку платників податків".
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Передісторія:
- 10 березня Гарвардський університет тимчасово призупинив найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність", спричинену посиленою перевіркою з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.
- В університеті зазначили, що тимчасове заморожування має на меті "зберегти фінансову гнучкість", допоки не стане зрозумілою суть змін у федеральній політиці та масштаб їхнього впливу на заклад.
- 31 березня ЗМІ повідомили, що адміністрація Трампа розпочала заходи, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом у Гарвардському університеті, що може призвести до заморожування федерального фінансування закладу на суму до 9 мільярдів доларів.
- Наприкінці березня Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про початок згортання Міністерства освіти США, виконуючи свою давню обіцянку щодо демонтажу цієї урядової установи, яка, за його словами, сприяє поширенню "лівацької" ідеології.