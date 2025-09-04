Усі розділи
Зеленський висловив співчуття через трагедію на фунікулері в Лісабоні

Ольга Глущенко Четвер, 4 вересня 2025, 03:20
Зеленський висловив співчуття через трагедію на фунікулері в Лісабоні
фото: facebook-сторінка Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з аварією на фунікулері "Глорія" в Лісабоні, яка призвела до загибелі людей.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Деталі: Зеленський зазначив, що "глибоко засмучений трагічною аварією на фунікулері "Глорія" в Лісабоні", адже вона призвела до "десятків загиблих". Крім того, за його словами, ще 25 людей постраждали.

Пряма мова Зеленського: "Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих, президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, прем’єр-міністру Португалії Луїшу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим.

У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати".

