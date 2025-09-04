Усі розділи
DeepState проаналізував спроби ворога проникнути в Куп'янськ

Ольга Глущенко Четвер, 4 вересня 2025, 04:30
DeepState проаналізував спроби ворога проникнути в Куп'янськ
фото: Getty Images

Аналітики проєкту DeepState проаналізували ситуацію щодо Куп'янська на Харківщині та намагання ворожих сил проникнути в місто.

Джерело: DeepState

Деталі: У повідомленні DeepState зазначають, що в середу росіяни опублікували кадри, на яких демонстрували нібито наявність свого прапора в різних куточках Куп'янська.

карта DeepState

Дослівно DeepState: "Зокрема, фіксація кацапа була навіть в центрі міста, який там безперешкодно лазив певний час. Сама ж показуха з ганчірками (прапорами РФ – ред.) відбулася в точках, які знаходяться в "сірій зоні". 10 корпус пізніше показав кадри уражень деяких кацапів на північних околицях міста в сірій зоні, але робити висновки повного знищення ворога доволі зарано".

Деталі: Аналітичний проєкт зазначає, що наявність противника на північних околицях Куп'янська не є новиною, а досить тривала наявність "сірої зони" є демонстрацією цього.

І додає, що росіяни здійснюють постійні спроби проникнення в місто і намагаються закріпитися хоча б на околицях, щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування.

Дослівно DeepState: "Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки.

Щоб збільшити шанс закріплень в місті, противник намагається заволодіти навколишньою місцевістю, тому йдуть бої, зокрема, за населений пункт Мирове (стара назва Мирне), який, як і Радьківка, має стати місцем накопиченням піхоти".

Деталі: За даними DeepState, російські окупанти також намагаються проникнути у місто і збільшити свою присутність, переодягнувшись у цивільних.

Дослівно DeepState: "Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові".

"У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про Куп'янськ, бо противник наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця, які він вже деякою мірою виявив. А розвивати успіхи вони беруться миттєво".

Нагадаємо: У суботу, 16 серпня, росіяни вперше за довгий час вдалися до механізованого штурму Куп’янська Харківської області з застосуванням броньованої техніки з боку лівого берегу річки Оскіл, українські війська зупинили атаку.

Наприкінці серпня Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.

Харківська областьросійсько-українська війна
