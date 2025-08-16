Усі розділи
Вперше за довгий час росіяни вдалися до механізованого штурму Куп’янська, атаку відбито

Євген Будерацький, Катерина ТищенкоСубота, 16 серпня 2025, 17:15
відбиття ворожого штурму біля Куп'янська, скріншот відео

У суботу 16 серпня росіяни вперше за довгий час вдалися до механізованого штурму Куп’янська Харківської області з застосуванням броньованої техніки з боку лівого берегу річки Оскіл, українські війська зупинили атаку.

Джерело: 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес"

Деталі: На лівобережну частину Купʼянська колоною рухалися два танки, три МТЛБ та близько 40 одиниць особового складу противника.

Завдяки скоординованим та вчасним діям 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", 116 ОМБр та 15 БрОП "Кара-Даг" накат був зупинений, броньовану техніку знищено.

На під’їзді до міста, біла населеного пункту Лиман Перший силами полку "Ахіллес" знищено один танк та дві МТ-ЛБ, ще одна МТ-ЛБ – пошкоджена.

Пряма мова командира першого батальйону полку "Ахіллес" Антона Шмагайла: "Останні два місяці противник щодня здійснював спроби просочуватися повз бойові порядки Сил Оборони в тил. Для значних просувань при подібній тактиці необхідно дуже багато часу та людських ресурсів. Тому противник вирішив здійснити локальний бліцкриг, сподіваючись, що штурмових дій на бронетехніці вже ніхто не очікує".

Що передувало: Наприкінці 2024 року Шмагайло заявляв, що росіянам дали наказ ще до Нового року захопити Куп’янськ-Вузловий. 3-го та 4-го січня "ахіллесівці" зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника на Куп’янському напрямку в районі села Загризове.

Харківська областьвійнаЗбройні сили
