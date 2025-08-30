Сили оборони звільнили Мирне біля Куп'янська
Субота, 30 серпня 2025, 20:20
Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.
Джерело: карта DeepState, речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному
Деталі: Згідно з картою DeepState, Мирне позначене як деокуповане.
Цю інформацію підтвердив Суспільному речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
"Станом на зараз росіян з Мирного відкинули. Інформації про поранених або вбитих росіян немає. Військові просуваються далі", — сказав Трегубов.
"Суспільне" зазначає, що раніше з цих позицій окупанти могли контролювати трасу на Куп’янськ.