Забрали туалет і протерли стільці: КНДР знищила всі сліди Кіма після зустрічі з Путіним у Пекіні – ЗМІ

Ірина БалачукЧетвер, 4 вересня 2025, 11:26
Лідер КНДР Кім Чен Ин і правитель Росії Володимир Путін. Фото РБК

Після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з правителем Росії Володимиром Путіним у Пекіні північнокорейські співробітники ретельно витерли усі предмети, до яких торкався Кім.

Джерело: Reuters

Дослівно агентство: "Попри демонстрацію дружніх відносин між Кімом і Путіним, відеозапис, опублікований у середу, показав надзвичайні заходи, вжиті закритою державою для приховування будь-яких підказок про стан здоров'я Кіма".

Деталі: Reuters зазначає, що на відео, яким поділився в соцмережі кремлівський репортер Олександр Юнашев, видно, як двоє співробітників Кіма прибирають кімнату, де лідер КНДР і Путін провели понад дві години.

Зокрема, вони ретельно протерли спинку та підлокітники крісла, на якому сидів Кім, а також журнальний столик, який стояв поруч. Склянку Кіма взагалі забрали.

Південнокорейські та японські розвідувальні служби зазначили, що як і під час попередніх закордонних поїздок, лідер КНДР возив з собою і власний туалет.

За словами експерта з питань керівництва Північної Кореї з американського Stimson Center Майкла Меддена, такі заходи є стандартним протоколом ще з часів попередника Кіма – його батька Кім Чен Іра.

"Спеціальний туалет і власні сміттєві пакети для сміття, відходів і недопалків призначені для того, щоб іноземні розвідувальні служби, навіть дружні, не могли отримати зразки і перевірити їх", – сказав Медден.

Він пояснив, що волосся і частинки шкірного покриву можуть дати уявлення про якісь медичні проблеми північнокорейського лідера.

Reuters нагадує, що такі заходи безпеки команда Кіма вживає не вперше. Зокрема, у 2019 році після саміту з Дональдом Трампом у Ханої охоронці Кіма упродовж кількох годин прибирали його готельний номер, а також виносили предмети, включно з матрацом.

У 2018 році під час зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном північнокорейські охоронці продезінфікували стілець і стіл перед тим, як Кім сів.

А перед самітом з Путіним у 2023 році охоронці лідера КНДР не просто продезінфікували стілець, а навіть перевірили його за допомогою металошукача.

Що було раніше: Лідер Китаю Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин розмовляли про можливість дожити до 150 років, коли прямували на військовий парад у Пекіні.

Передісторія:

  • Раніше журналісти стерджували, що російського правителя Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

КНДРздоров'я
