Із Путіним за кордон їздить охоронець, який збирає його фекалії до валізи – ЗМІ
Журналісти твердять, що російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.
Джерело: спільна публікація журналіста французького журналу Paris Match Режиса Жанте й розслідувача російського "Проекта" Михайла Рубіна
Деталі: Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту до Франції.
За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.
Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.
Передісторія:
- Раніше російські опозиційні журналісти проаналізували внутрішні документи охорони Путіна й з’ясували, що його супроводжує щонайменше десяток лікарів у всіх поїздках. 35 разів його перевіряв хірург, що спеціалізується на лікуванні раку щитовидної залози. Крім того, глава Росії захоплюється нетрадиційною медициною, в тому числі приймає ванни з екстракту оленячих рогів.
- 8 червня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що в червні не будуть проводити щорічну заготовлену пресконференцію Путіна, однак, не пояснив причини.
- Наприкінці травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обурився, що лише божевільні можуть вважати Путіна хворим.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов казав, що Путін має різні захворювання, в тому числі онкологічне, але ще кілька років він проживе.