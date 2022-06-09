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Із Путіним за кордон їздить охоронець, який збирає його фекалії до валізи – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 9 червня 2022, 19:57
володимир путін на засіданні лідерів країн-членів одкб у травні. фото: getty images

Журналісти твердять, що російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

Джерело: спільна публікація журналіста французького журналу Paris Match Режиса Жанте й розслідувача російського "Проекта" Михайла Рубіна

Деталі: Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту до Франції. 

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії. 

Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я. 

Передісторія: 

  • Раніше російські опозиційні журналісти проаналізували внутрішні документи охорони Путіна й з’ясували, що його супроводжує щонайменше десяток лікарів у всіх поїздках. 35 разів його перевіряв хірург, що спеціалізується на лікуванні раку щитовидної залози. Крім того, глава Росії захоплюється нетрадиційною медициною, в тому числі приймає ванни з екстракту оленячих рогів.
  • 8 червня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що в червні не будуть проводити щорічну заготовлену пресконференцію Путіна, однак, не пояснив причини.
  • Наприкінці травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обурився, що лише божевільні можуть вважати Путіна хворим.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов казав, що Путін має різні захворювання, в тому числі онкологічне, але ще кілька років він проживе.

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Теми: ПутінРосіяшпигунство
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