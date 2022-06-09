Із Путіним за кордон їздить охоронець, який збирає його фекалії до валізи – ЗМІ

Журналісти твердять, що російського президента Володимира Путіна за кордоном супроводжує співробітник президентської охорони, який збирає його сечу й екскременти в убиральнях до валізи та забирає з собою до Росії.

Джерело: спільна публікація журналіста французького журналу Paris Match Режиса Жанте й розслідувача російського "Проекта" Михайла Рубіна

Деталі: Журналісти отримали докази роботи "спеціального" співробітника Федеральної служби охорони РФ у 2019 році від дотичних джерел, коли Путін їздив з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Крім того, у травні 2017 року цей же співробітник супроводжував главу Росії до вбиралень під час візиту до Франції.

За даними журналістів, спецпризначенець збирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів, які забирають у спеціальній валізі до Росії.

Це роблять задля того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров’я.

Передісторія:

Раніше російські опозиційні журналісти проаналізували внутрішні документи охорони Путіна й з’ясували, що його супроводжує щонайменше десяток лікарів у всіх поїздках. 35 разів його перевіряв хірург, що спеціалізується на лікуванні раку щитовидної залози. Крім того, глава Росії захоплюється нетрадиційною медициною, в тому числі приймає ванни з екстракту оленячих рогів.

8 червня речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що в червні не будуть проводити щорічну заготовлену пресконференцію Путіна, однак, не пояснив причини.

Наприкінці травня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обурився, що лише божевільні можуть вважати Путіна хворим.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов казав, що Путін має різні захворювання, в тому числі онкологічне, але ще кілька років він проживе.