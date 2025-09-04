Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу

Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.

Джерело: ВАКС у Telegram, "Центр протидії корупції" у Telegram

Дослівно ВАКС: "Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн".

Деталі: У ексочільниці Хмельницької МСЕК або третіх осіб є 5 днів на внесення застави.

ВАКС також звернув увагу, що Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців з 12 можливих.

У разі внесення застави, Крупа зобов’язана не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з низкою осіб; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний браслет.

Що передувало: