Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 вересня 2025, 14:57
Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу
ТЕТЯНА КРУПА. ФОТО: ЦПК

Вищий антикорупційний суд замінив ексочільниці Хмельницькоі МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.

Джерело: ВАКС у Telegram, "Центр протидії корупції" у Telegram

Дослівно ВАКС: "Сьогодні, 4 вересня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про продовження  запобіжного заходу колишній очільниці МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) Хмельницької області. Так, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слідчий суддя змінила на заставу у розмірі 20 000 000 грн".

Деталі: У ексочільниці Хмельницької МСЕК або третіх осіб є 5 днів на внесення застави.

ВАКС також звернув увагу, що Крупа перебуває під вартою вже 11 місяців з 12 можливих.

У разі внесення застави, Крупа зобов’язана не залишати межі Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з низкою осіб; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати паспорти для виїзду за кордон; носити електронний браслет.

Що передувало:

  • 4 жовтня 2024 року правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 
  • У листопаді hromadske у своєму розслідуванні розповіло, що в селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
  • 20 березня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Крупи до 18 травня 2025 року.

