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Два десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи

Тетяна ОлійникСереда, 13 листопада 2024, 20:07
Два десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи
Тетяна Крупа. фото: Getty Images

У селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.

Джерело: розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра"

Деталі: За даними журналістів, майже всі будинки – від 15 до 25 квадратних метрів. Як виявилось, родина володіє компанією "Солар Інвест", яка займається альтернативною енергетикою. Для цього бізнесу і скуповували все майно.

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Компанія "Солар Інвест" зареєстрована в маєтку в Хмельницькому, який належить чоловікові Тетяни Крупи Володимиру.

 
фото: hromadske

Хмельницька квартира Круп розташована на березі річки, поруч із міським парком. У цьому ж парку вони будували ресторан – він мав відкритися наприкінці 2024 року.

 
фото: hromadske
 
фото: hromadske

Крім того, у родини Крупи нарахували близько 40 земельних ділянок, приблизно 20 будинків, купу квартир і щонайменше 5 автівок – Audi, BMW, Volkswagen Touareg і два Porsche Cayenne – 2019 та 2024 років випуску.

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Передісторія:

  • 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
  • Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
  • Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю. 

корупція
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