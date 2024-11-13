Два десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи

У селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.

Джерело: розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра"

Деталі: За даними журналістів, майже всі будинки – від 15 до 25 квадратних метрів. Як виявилось, родина володіє компанією "Солар Інвест", яка займається альтернативною енергетикою. Для цього бізнесу і скуповували все майно.

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Компанія "Солар Інвест" зареєстрована в маєтку в Хмельницькому, який належить чоловікові Тетяни Крупи Володимиру.

фото: hromadske

Хмельницька квартира Круп розташована на березі річки, поруч із міським парком. У цьому ж парку вони будували ресторан – він мав відкритися наприкінці 2024 року.

фото: hromadske

фото: hromadske

Крім того, у родини Крупи нарахували близько 40 земельних ділянок, приблизно 20 будинків, купу квартир і щонайменше 5 автівок – Audi, BMW, Volkswagen Touareg і два Porsche Cayenne – 2019 та 2024 років випуску.

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