Два десятки ділянок та будинків лише в одному селі: журналісти показали майно родини Крупи
У селі Волиця Хмельницької області в родини колишньої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи є 10 земельних ділянок і 9 будинків. Більшу частину цього майна придбали у 2021−2022 роках.
Джерело: розслідування hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра"
Деталі: За даними журналістів, майже всі будинки – від 15 до 25 квадратних метрів. Як виявилось, родина володіє компанією "Солар Інвест", яка займається альтернативною енергетикою. Для цього бізнесу і скуповували все майно.
Компанія "Солар Інвест" зареєстрована в маєтку в Хмельницькому, який належить чоловікові Тетяни Крупи Володимиру.
Хмельницька квартира Круп розташована на березі річки, поруч із міським парком. У цьому ж парку вони будували ресторан – він мав відкритися наприкінці 2024 року.
Крім того, у родини Крупи нарахували близько 40 земельних ділянок, приблизно 20 будинків, купу квартир і щонайменше 5 автівок – Audi, BMW, Volkswagen Touareg і два Porsche Cayenne – 2019 та 2024 років випуску.
Передісторія:
- 4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду Олександра Крупу на незаконному збагаченні.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.
- Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало перші активи п’ятьох фігурантів, задіяних у кримінальні схеми у МСЕК.
- Зокрема, йдеться про 128 одиниць житлової та нежитлової нерухомості (у тому числі житлові будинки та квартири в обласних центрах, квартири в Києві, апартаменти, розважальні комплекси, гаражі, паркомісця, офіси), 140 земельних ділянок, 30 автівок, у тому числі преміального класу, корпоративні права на загальну суму понад 20 млн грн, мільйони гривень на рахунках в банках, зброю.