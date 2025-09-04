Усі розділи
ТЦК: На Волині чоловіки побилися з групою оповіщення і відкрили вогонь з відібраної зброї

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 вересня 2025, 17:01
ілюстративне фото: Ельдар Сарахман

4 вересня  у селі Боратин Волинської області під час спроби перевірки документів група чоловіків відібрала травматичну зброю у співробітників ТЦК та СП і відкрила вогонь, у відповідь було застосовано сльозогінний газ. Порушників затримали.

Джерело: Волинський обласний ТЦК та СП у Facebook

Дослівно: "4 вересня 2025 року спільна група оповіщення у складі військовослужбовців ТЦК та СП Волинської області та працівників Національної поліції здійснювала оповіщення громадян на території м.Луцька та Луцького району було виявлено чотирьох чоловіків, що рухались по одній з вулиць, у яких було вирішено перевірити військово-облікові документи. Двоє з них намагалися втекти та сховалися у закинутій триповерховій будівлі.

Деталі: Повідомляється, що група оповіщення послідувала за чоловіками та запропонувала предʼявити військово-облікові документи.

За даними ТЦК та СП, під час спроби перевірки документів чоловіки почали чинити фізичний опір та наносити тілесні ушкодження військовослужбовцям ТЦК.

У повідомленні зазначається, що з метою припинення неправомірних дій з боку цивільних осіб один із військовослужбовців намагався здійснити попереджувальний постріл із зареєстрованої травматичної зброї. Проте у нього вибили пістолет з рук і, підхопивши з підлоги, відкрила вогонь у бік групи оповіщення.

У відповідь до чоловіків був застосований сльозогінний газ. "В цей час одному з військовослужбовців надається медична допомога, попередньо - перелом руки", - говориться у повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, фігуранти доставлені до підрозділу поліції для встановлення всіх обставин.

Нагадаємо: Починаючи з 1 вересня, представники ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою боді-камер.

ТЦКВолинська областьмобілізація
