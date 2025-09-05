Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри – ЗМІ

Нещодавно експрезидент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових уражень на шкірі.

Джерело: CNN з посиланням на речника Байдена

Деталі: За даними видання, Байдену провели операцію за методом Мооса. Це процедура, яка використовується для видалення ракових уражень шкіри.

Реклама:

Речник не уточнив, коли відбулася операція, але новина з'явилася після того, як у мережі поширювалося відео, на якому колишній президент мав шрам на лобі.

Операція за методом Мооса – це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри. Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або знаходяться у таких ділянках як обличчя, руки чи геніталії.

У 2023 році Байдену видалили ураження з грудей, яке пізніше виявилося позитивним на базальноклітинну карциному. У той час доктор Кевін О'Коннор, який був лікарем Байдена в Білому домі, заявив, що "вся ракова тканина була успішно видалена", і Байден продовжить "дерматологічний нагляд".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У травні в Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.