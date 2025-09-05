Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 06:26
Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри – ЗМІ
Джо Байден, фото: Getty Images

Нещодавно експрезидент США Джо Байден переніс операцію з видалення ракових уражень на шкірі.

Джерело: CNN з посиланням на речника Байдена

Деталі: За даними видання, Байдену провели операцію за методом Мооса. Це процедура, яка використовується для видалення ракових уражень шкіри.

Реклама:

Речник не уточнив, коли відбулася операція, але новина з'явилася після того, як у мережі поширювалося відео, на якому колишній президент мав шрам на лобі.

Операція за методом Мооса – це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри. Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або знаходяться у таких ділянках як обличчя, руки чи геніталії.

У 2023 році Байдену видалили ураження з грудей, яке пізніше виявилося позитивним на базальноклітинну карциному. У той час доктор Кевін О'Коннор, який був лікарем Байдена в Білому домі, заявив, що "вся ракова тканина була успішно видалена", і Байден продовжить "дерматологічний нагляд".

РЕКЛАМА:

Нагадаємо: У травні в Байдена діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістки.

БайденСШАздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Байден
Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
Син Байдена каже, що невдалий виступ його батька на дебатах був спричинений прийманням ліків
Останні новини
07:03
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
доповненоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: