Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані "і Україні, і Росії"

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 06:56
У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії
Пєсков, фото: РИА Новости

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії.

Джерело: інтерв’ю Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ)

Пряма мова Пєскова: "Адже що було однією з першопричин цього "конфлікту" (війни Росії проти України – ред.)? це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни".

Реклама:

Деталі: Пєсков вчергове повторив російський наратив про "втягування України в НАТО".

Він додав, що під час "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.

Також Пєсков зазначив, що для розмови правителя Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом (про яку говорив Трамп – ред.) "поки що немає жодних напрацювань".  Але, за словами спікера Кремля, "така розмова може бути організована дуже швидко".

РЕКЛАМА:

Пряма мова Пєскова: "Подібні зустрічі повинні організуватися для того, щоб зафіксувати результат".

Що передувало: Раніше Пєсков заявляв, що, як вважають у Кремлі, переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.

Росіяросійсько-українська війнагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Усі новини...
Росія
ЗМІ: Трамп хоче від Європи повного припинення купівлі нафти у РФ і тиску на Китай
ЗСУ за добу знешкодили ще 810 окупантів
"Цього свинського, ганебного миру ми ніколи не визнаємо". Історія поразки, яка допомогла зберегти країну
Останні новини
05:54
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
04:55
доповненоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: