У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані "і Україні, і Росії"

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що гарантії безпеки мають бути надані і Україні, і Росії.

Джерело: інтерв’ю Пєсков на полях Східного економічного форуму (СЕВ)

Пряма мова Пєскова: "Адже що було однією з першопричин цього "конфлікту" (війни Росії проти України – ред.)? це коли, власне, стали порушуватися основи гарантій для нашої країни".

Деталі: Пєсков вчергове повторив російський наратив про "втягування України в НАТО".

Він додав, що під час "врегулювання" гарантії безпеки повинні бути надані і українцям, і росіянам.

Також Пєсков зазначив, що для розмови правителя Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом (про яку говорив Трамп – ред.) "поки що немає жодних напрацювань". Але, за словами спікера Кремля, "така розмова може бути організована дуже швидко".

Пряма мова Пєскова: "Подібні зустрічі повинні організуватися для того, щоб зафіксувати результат".

Що передувало: Раніше Пєсков заявляв, що, як вважають у Кремлі, переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.