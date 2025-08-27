Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив у середу, що, як вважають у Кремлі, переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.

Джерело: російські пропагандисти, російський "Интерфакс", ВВС

Деталі: За словами спікера Кремля, тема гарантій безпеки є найважливішою у "врегулюванні" війни в Україні, але публічна розмова з цього приводу начебто шкідлива для результату.

Реклама:

"Безумовно, це одна з найважливіших тем (гарантії безпеки – ред.) у контексті зусиль з пошуку врегулювання (війни в Україні - ред.). Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів… "Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна, крім того, похвалив президента США Дональда Трампа за посередницькі миротворчі зусилля, а також сказав, що керівники переговорних груп РФ і України "перебувають на зв'язку", хоча нових термінів наступного раунду поки що немає.

Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області.

РЕКЛАМА:

Передісторія: