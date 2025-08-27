Усі розділи
У Путіна заявили, що хочуть таємно вести переговори з США щодо гарантій безпеки для України

Станіслав ПогоріловСереда, 27 серпня 2025, 14:02
Володимир Путін, Дональд Трамп, фото "РИА Новости"

Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив у середу, що, як вважають у Кремлі, переговори між Росією і США щодо гарантій безпеки повинні вестися непублічно.

Джерело: російські пропагандисти, російський "Интерфакс"ВВС 

Деталі: За словами спікера Кремля, тема гарантій безпеки є найважливішою у "врегулюванні" війни в Україні, але публічна розмова з цього приводу начебто шкідлива для результату.

"Безумовно, це одна з найважливіших тем (гарантії безпеки – ред.) у контексті зусиль з пошуку врегулювання (війни в Україні - ред.). Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів… "Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна, крім того, похвалив президента США Дональда Трампа за посередницькі миротворчі зусилля, а також сказав, що керівники переговорних груп РФ і України "перебувають на зв'язку", хоча нових термінів наступного раунду поки що немає.

Перед цим спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Росія у питанні припинення своєї війни проти України поклала на стіл свою "мирну пропозицію" щодо Донецької області.

Передісторія:

  • Дональд Трамп після зустрічі з Путіним 15 серпня на Алясці заявив, що домовився главою Кремля про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
  • ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще. 
  • За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
  • Агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.
  • Наприкінці серпня Американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
  • Також Трамп заявив, що Штати продовжують постачання озброєнь союзникам Вашингтона по НАТО, які зараз надають військову допомогу Україні.

СШАросійсько-українська війнагарантії безпеки
