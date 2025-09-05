Українські військові вдарили по НПЗ в Рязані й нафтобазі в Луганську

фото пожежі на НПЗ в Рязані з пабліків

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив удари по нафтопереробному заводу ворога в Рязані й нафтобазі в тимчасово окупованому Росією Луганську 5 вересня.

Джерело: "Мадяр" у сеоцмережах

Деталі: За словами офіцера, Рязанський НПЗ, один із чотирьох найбільших нафтопереробних заводів Росії, уразили 14-й полк Сил безпілотних систем разом із Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки й іншими складовими Сил оборони.

По Луганській нафтобазі ж відпрацювали бійці 14-й полку СБС.

Що передувало: У ніч проти 5 вересня в російських пабліках повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.