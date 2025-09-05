Путін: Повторюю ще раз, що місце для зустрічі – Москва

Глава РФ Володимир Путін дав зрозуміти, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.

Джерело: Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму 5 вересня, РБК з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова глави Кремля: "Українська сторона хоче цієї зустрічі і пропонує цю зустріч. Я сказав: "Готовий. Будь ласка. Приїжджайте". Ми точно забезпечимо умови для роботи і безпеку. Гарантія 100%".

Деталі: Бажання України зустрічатися в третій країні він назвав "надмірним запитом".

"Але, якщо нам кажуть: "Ми хочемо з вами зустрічі, але ви поїдьте туди-то на цю зустріч", ну, ось мені здається, це просто надмірні запити на нашу адресу. Повторюю ще раз: якщо реально хтось хоче з нами зустрітися, ми готові. Найкраще місце для цього столиця РФ – місто-герой Москва", – заявив Путін.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава Кремля запросив Зеленського до Москви "для переговорів, а не для капітуляції".

Він підкреслив, що "це була пропозиція Путіна" і "Москва побачила", що Зеленський відхилив її.

Передісторія: