Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social після саміту Шанхайської організації співробітництва заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм "квітучого" майбутнього.
Джерело: Truth Social
Пряма мова Трампа: "Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуюче майбутнє разом".
Деталі: Свій допис Трамп проілюстрував фото, на якому разом лідер КНР Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Раніше у Пекіні Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, під час яких вони обговорили "безпрецедентний рівень" співпраці, а російський лідер заявив, що Росія та Китай були "основними переможцями" у Другій світовій війні.
Що передувало:
- Перед цим Трамп заявляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь разом з господарем Кремля Володимиром Путіним і главою КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти Америки.
- Також, за даними CNN, Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.