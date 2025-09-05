Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social після саміту Шанхайської організації співробітництва заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм "квітучого" майбутнього.

Джерело: Truth Social

Пряма мова Трампа: "Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуюче майбутнє разом".

Деталі: Свій допис Трамп проілюстрував фото, на якому разом лідер КНР Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше у Пекіні Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, під час яких вони обговорили "безпрецедентний рівень" співпраці, а російський лідер заявив, що Росія та Китай були "основними переможцями" у Другій світовій війні.

Що передувало:

