Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 15:45
Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік найпохмурішого Китаю
Дональд Трамп, фото: Білий Бім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social після саміту Шанхайської організації співробітництва заявив, що Росія та Індія перейшли на бік Китаю і побажав їм "квітучого" майбутнього.

Джерело: Truth Social

Пряма мова Трампа: "Схоже, ми втратили Індію та Росію, які перейшли до найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та квітуюче майбутнє разом".

Деталі: Свій допис Трамп проілюстрував фото, на якому разом лідер КНР Сі Цзіньпін, правитель РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Раніше у Пекіні Путін і Сі Цзіньпін провели переговори, під час яких вони обговорили "безпрецедентний рівень" співпраці, а російський лідер заявив, що Росія та Китай були "основними переможцями" у Другій світовій війні.

 

Що передувало:

  • Перед цим Трамп заявляв, що лідер Китаю Сі Цзіньпінь разом з господарем Кремля Володимиром Путіним і главою КНДР Кім Чен Ином "готує змову" проти Америки.
  • Також, за даними CNN, Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

ТрампРосіяІндіяКитай
