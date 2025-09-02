Усі розділи
Анастасія ПроцВівторок, 2 вересня 2025, 11:13
У Пекіні Путін і Сі назвали себе переможцями Другої світової війни й заявили про безпрецедентний рівень відносин
Ілюстративне фото: Getty Images

У Пекіні лідери Росії Володимир Путін і та Китаю Сі Цзіньпін провели переговори, під час яких вони обговорили "безпрецедентний рівень" співпраці, а російський лідер заявив, що Росія та Китай були "основними переможцями" у Другій світовій війні. 

Джерело: CNN, російські пропагандистські агентства ТАСС, "РИА Новости"

Деталі: Спершу відбулася тристороння зустріч за участю Монголії, а згодом Путін і Сі провели двосторонні переговори. 

Російський лідер нагадав про Другу світову війну, заявивши, що Росія та Китай були її "основними переможцями". 

Пряма мова Путіна: "Ми завжди були разом тоді й залишаємося разом тепер".

Деталі: Сі у відповідь назвав Путіна "старим другом" і підкреслив готовність "разом із Росією формувати більш справедливу та раціональну систему глобального управління".

Пряма мова Сі: "Китай готовий співпрацювати з Росією для взаємної підтримки розвитку та відродження, рішуче відстоювати міжнародну справедливість і будувати справедливу та розумну систему глобального управління".

Деталі: Після переговорів "Газпром" оголосив про підписання угоди з китайською CNPC щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". За планом він щороку транспортуватиме 50 мільярдів кубометрів газу з Росії до Китаю через територію Монголії. Цей договір розрахований на 30 років.

Що передувало:

  • Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.
  • Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував висловлювання російського лідера Володимира Путіна під час саміту Шанхайської організації співробітництва, заявивши, що той поступово втрачає свої навички в брехні.

Нагадаємо:

  • Глава Кремля Володимир Путін 31 серпня прибув до Китаю з чотириденним візитом.

