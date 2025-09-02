У Пекіні Путін і Сі назвали себе "переможцями Другої світової війни" й заявили про "безпрецедентний рівень" відносин

У Пекіні лідери Росії Володимир Путін і та Китаю Сі Цзіньпін провели переговори, під час яких вони обговорили "безпрецедентний рівень" співпраці, а російський лідер заявив, що Росія та Китай були "основними переможцями" у Другій світовій війні.

Джерело: CNN, російські пропагандистські агентства ТАСС, "РИА Новости"

Деталі: Спершу відбулася тристороння зустріч за участю Монголії, а згодом Путін і Сі провели двосторонні переговори.

Російський лідер нагадав про Другу світову війну, заявивши, що Росія та Китай були її "основними переможцями".

Пряма мова Путіна: "Ми завжди були разом тоді й залишаємося разом тепер".

Деталі: Сі у відповідь назвав Путіна "старим другом" і підкреслив готовність "разом із Росією формувати більш справедливу та раціональну систему глобального управління".

Пряма мова Сі: "Китай готовий співпрацювати з Росією для взаємної підтримки розвитку та відродження, рішуче відстоювати міжнародну справедливість і будувати справедливу та розумну систему глобального управління".

Деталі: Після переговорів "Газпром" оголосив про підписання угоди з китайською CNPC щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". За планом він щороку транспортуватиме 50 мільярдів кубометрів газу з Росії до Китаю через територію Монголії. Цей договір розрахований на 30 років.

Що передувало:

Глава РФ Володимир Путін на засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва знову повторив свою брехню про те, що напад Росії на Україну нібито був спровокований Заходом.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував висловлювання російського лідера Володимира Путіна під час саміту Шанхайської організації співробітництва, заявивши, що той поступово втрачає свої навички в брехні.

