Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко звільнив начальника транспортного департаменту КМДА, підозру якому називав "абсурдом"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 18:29
Кличко звільнив начальника транспортного департаменту КМДА, підозру якому називав абсурдом
Руслан Кандибор, фото: КМДА

Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який отримав підозру у справі про руйнування тунелю метро.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін".

Реклама:
 
фото: "Інтерфакс-Україна"

Що було раніше:

  • Перед цим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.
  • Голосіївський районний суд Києва у справі про руйнування метро на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки", відправив під нічний домашній арешт та відсторонив від посади на 2 місяці директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.
  • Кличко назвав політичним тиском на міську владу, "абсурдом і театральщиною" вручення підозр директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.

Віталій КличкоКиївметрозвільнення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Португалії оприлюднили перший звіт щодо аварії фунікулера, де загинули 16 людей
відео, оновленоСили оборони влучили по нафтопроводу в Брянській області
оновленоНовий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
доповнено, фотоУ Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Усі новини...
Віталій Кличко
Генпрокурор прозвітував про 22 підозри столичним посадовцям: Кличко назвав це "абсурдом"
Кличку на замітку: Хопкінс, Форман та інші ветерани, які ставали чемпіонами у солідному віці
Кличко назвав "абсурдом" підозри Бондаренку і Кандибору: Політичний тиск посилюється
Останні новини
14:06
У США лісівники врятували туристів із галюцинаціями після "чарівних" грибів
13:38
У Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено будинок футболіста збірної України
13:32
Росіяни поцілили дроном у кінний клуб на Київщині: через обстріл загинуло семеро тварин
13:31
Кадиров хотів би окупувати всю Україну
13:23
Глава МЗС Чехії: Путін – боягуз, який атакує жінок і дітей в Україні
13:21
Львів розірве угоди з ФОП щодо ремонту двох будинків, пошкоджених російською атакою
13:10
оновленоУ Києві вже 20 поранених через удар РФ, під завалами можуть бути люди
12:59
подкастКарти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень
12:59
Забирає життя кожного другого інфікованого: у Конго оголосили про новий спалах Еболи
12:54
"Кремль не хоче миру": президент та прем’єрка Латвії відреагували на удар РФ по Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: