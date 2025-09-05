Кличко звільнив начальника транспортного департаменту КМДА, підозру якому називав "абсурдом"
П'ятниця, 5 вересня 2025, 18:29
Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який отримав підозру у справі про руйнування тунелю метро.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін".
- Перед цим директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.
- Голосіївський районний суд Києва у справі про руйнування метро на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки", відправив під нічний домашній арешт та відсторонив від посади на 2 місяці директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.
- Кличко назвав політичним тиском на міську владу, "абсурдом і театральщиною" вручення підозр директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.