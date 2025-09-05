Кличко звільнив начальника транспортного департаменту КМДА, підозру якому називав "абсурдом"

Київській міській голова Віталій Кличко звільнів з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, який отримав підозру у справі про руйнування тунелю метро.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Звільнити Кандибора Руслана Васильовича з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 10 вересня 2025 за угодою сторін".

Реклама:

фото: "Інтерфакс-Україна"

Що було раніше: