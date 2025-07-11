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Кличко назвав "абсурдом" підозри Бондаренку і Кандибору: Політичний тиск посилюється

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 липня 2025, 14:09
Кличко назвав абсурдом підозри Бондаренку і Кандибору: Політичний тиск посилюється
Віталій Кличко, фото: Facebook

Київський міський голова Віталій Кличко назвав політичним тиском на міську владу, "абсурдом і театральщиною" вручення підозр директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Це свідчить про те, що політичний тиск на міську владу посилюється. Робиться все, щоб нищити репутацію влади столиці та дестабілізувати життєзабезпечення Києва".

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Деталі: Мер столиці відкинув звинувачення Кандибора в нібито службовій недбалості та назвав їх "абсолютно маніпулятивні", оскільки справа від самого початку "шилася білими нитками".

Кличко нагадав, що результати експертизи, які отримала міська влада, і які передавала правоохоронцям, підтверджують, що були допущені помилки та грубі порушення під час будівництва ділянки тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у 2008 - 2010 роках.

"Кандибора тоді й близько не було ні на будівництві метро, ні в столичній адміністрації", - зазначив Кличко.

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Щодо підозри колишньому секретарю Київради ексзаступнику міського голови Володимиру Бондаренку, який нібито незаконно виплачував заробітну плату своєму колезі, депутату від "Європейської солідарності і керуючому справами Київради Ігорю Хацевичу та нібито сприяв йому в ухиленні від військової служби, Кличко пояснив, що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем несення служби, про що знає слідство.

"Підозра повністю необґрунтована. Бо, виходить, що інкримінують Бондаренку виконання безпосередніх функціональних обовʼязків: підписання розпоряджень, листів, відомостей, платіжних документів. І Володимир Бондаренко, і Руслан Кандибор доводитимуть у суді свою правову позицію", - написав Кличко.

Очільник столиці нагадав, що з 2019 по кінець весни 2025 року правоохоронні органи розпочали понад 1500 кримінальних проваджень відносно співробітників КМДА та структурних підрозділів. У той же час винесено 4 вироки.

За його словами, обшуки проводять на роботі, вдома, в автомобілях та у рідних. У слідчих діях задіяні всі силові структури України – загально державні, міські та правоохоронці з інших областей.

"Ця діяльність перетворилась на репресивну, без перебільшення. Й така ситуація не тільки в Києві. Просто про столицю трублять, бо як кістка в горлі й до рук ніяк прибрати не можуть! І все це відбувається під час війни! Бо в декого мета – не захист і збереження країни, а "перемога" в Києві", - вважає мер Києва.

Кличко також додав, що "за всі незаконні дії все одно, рано чи пізно, доведеться відповідати - і їх виконавцям, і режисерам".

Що було раніше:

  • Перед цим колишньому секретарю Київради ексзаступнику міського голови Володимиру Бондаренку повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.
  • Також директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.

Віталій КличкоКиїв
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