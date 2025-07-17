Руйнування тунелю метро: суд відправив під нічний домашній арешт директора департаменту КМДА

Голосіївський районний суд Києва у справі про руйнування метро на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки", відправив під нічний домашній арешт та відсторонив від посади на 2 місяці директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки".

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Деталі: Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 10.09.2025 року.

Повідомляється, що прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку, оскільки зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.

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