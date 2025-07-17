Руйнування тунелю метро: суд відправив під нічний домашній арешт директора департаменту КМДА
Голосіївський районний суд Києва у справі про руйнування метро на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки", відправив під нічний домашній арешт та відсторонив від посади на 2 місяці директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.
Джерело: Київська міська прокуратура у Telegram
Дослівно: "За клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури Голосіївський районний суд Києва на два місяці відсторонив від виконання службових обов’язків директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, що призвела до невчасного виявлення аварійної ситуації у тунелі метро та закриття руху на ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки".
Деталі: Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 10.09.2025 року.
Повідомляється, що прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку, оскільки зверталися до суду з клопотанням про застосування до посадовця цілодобового домашнього арешту із носінням електронного браслета.
Що було раніше:
- Перед цим колишньому секретарю Київради ексзаступнику міського голови Володимиру Бондаренку повідомили про підозру в службовій недбалості й сприянні ухилянню від військової служби.
- Також директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор отримав підозру у службовій недбалості через руйнування тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" в грудні 2023 року.
- Київський міський голова Віталій Кличко назвав політичним тиском на міську владу, "абсурдом і театральщиною" вручення підозр директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.