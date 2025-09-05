Депутата від ОПЗЖ Христенка можуть екстрадувати з Дубаю в Україну – джерела

Депутата від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, найближчими днями можуть екстрадувати з Дубаю в Україну.

Джерело: три джерела "Української правди" у правоохоронних органах і політичних колах

Деталі: 13 серпня Служба безпеки України оголосила в розшук Христенка.

Напередодні великої війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

Що передувало: