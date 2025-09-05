Депутата від ОПЗЖ Христенка можуть екстрадувати з Дубаю в Україну – джерела
П'ятниця, 5 вересня 2025, 18:52
Депутата від нині забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді, найближчими днями можуть екстрадувати з Дубаю в Україну.
Джерело: три джерела "Української правди" у правоохоронних органах і політичних колах
Деталі: 13 серпня Служба безпеки України оголосила в розшук Христенка.
Напередодні великої війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Прихильність до Росії нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.
Що передувало:
- 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
- 6 серпня УП повідомило про те, що співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в операції силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.
- У грудні 2023 року проект журналістських розслідувань "Схеми" дізналися, що народний депутат від забороненої партії "ОПЗЖ" Федір Христенко виїхав з України ще 14 лютого 2022 року і тепер живе там у квартирі площею 173 квадратних метри.