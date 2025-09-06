Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Європа має відігравати провідну роль у гарантіях безпеки для України

Іван Д'яконовСубота, 6 вересня 2025, 00:45
Трамп: Європа має відігравати провідну роль у гарантіях безпеки для України
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме європейські країни повинні відігравати ключову роль у питанні надання гарантій безпеки для України, водночас підтвердивши готовність Вашингтона допомогти.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі

Деталі: За словами американського президента, США не відмовляються від підтримки України, однак наголосив на першочерговій ролі європейських партнерів.

Реклама:

"Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", – сказав Трамп.

Разом з тим він підкреслив, що саме Європа має виступати першою у наданні гарантій.

"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", – заявив президент США.

614РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
  • За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.
  • 5 вересня NBC News із посиланням на кількох співрозмовників повідомило, що в разі укладення мирної угоди між Україною та Росією Сполучені Штати можуть взяти на себе провідну роль у контролі великої буферної зони, створеної для захисту України від російської агресії.
  • Водночас Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що наразі у правителя Росії Володимира Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.

Трампгарантії безпекиросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Готель в Естонії пропонує знижки тим, хто підтримує уряд
Росія наростила виробництво "Шахедів" до 2700 на місяць – ГУР
У РФ винесли вироки чотирьом українським полоненим: Один із них зачитав вірш Тичини
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: