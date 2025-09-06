Трамп: Європа має відігравати провідну роль у гарантіях безпеки для України
Президент США Дональд Трамп заявив, що саме європейські країни повинні відігравати ключову роль у питанні надання гарантій безпеки для України, водночас підтвердивши готовність Вашингтона допомогти.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі
Деталі: За словами американського президента, США не відмовляються від підтримки України, однак наголосив на першочерговій ролі європейських партнерів.
"Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", – сказав Трамп.
Разом з тим він підкреслив, що саме Європа має виступати першою у наданні гарантій.
"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", – заявив президент США.
Передісторія:
- 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
- За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.
- 5 вересня NBC News із посиланням на кількох співрозмовників повідомило, що в разі укладення мирної угоди між Україною та Росією Сполучені Штати можуть взяти на себе провідну роль у контролі великої буферної зони, створеної для захисту України від російської агресії.
- Водночас Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що наразі у правителя Росії Володимира Путіна немає підстав для припинення війни чи укладення мирної угоди з Україною.