Трамп: Європа має відігравати провідну роль у гарантіях безпеки для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме європейські країни повинні відігравати ключову роль у питанні надання гарантій безпеки для України, водночас підтвердивши готовність Вашингтона допомогти.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі

Деталі: За словами американського президента, США не відмовляються від підтримки України, однак наголосив на першочерговій ролі європейських партнерів.

"Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм", – сказав Трамп.

Разом з тим він підкреслив, що саме Європа має виступати першою у наданні гарантій.

"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося", – заявив президент США.

Передісторія: