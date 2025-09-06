"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів Путіну на пропозицію зустрітися в Москві
Субота, 6 вересня 2025, 07:44
Президент України Володимир Зеленський відхилив запрошення Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів, натомість запропонував російському правителю приїхати до Києва.
Джерело: Зеленський в інтервʼю ABC News
Пряма мова: "Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це", – сказав Зеленський.
Деталі: За словами українського президента, пропозиція Путіна виглядала як спосіб відкласти реальну зустріч.
"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших", – зауважив Зеленський.
Передісторія:
- Раніше Путін заявив, що він не збирається їхати кудись для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, але готовий зустрічатися в Москві.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію очільника Кремля Володимира Путіна зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
- 2 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.