"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів Путіну на пропозицію зустрітися в Москві

Президент України Володимир Зеленський відхилив запрошення Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів, натомість запропонував російському правителю приїхати до Києва.

Джерело: Зеленський в інтервʼю ABC News

Пряма мова: "Він може приїхати до Києва. Я не можу їхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетним обстрілом. Я не можу їхати до столиці цього терориста. Путін розуміє це", – сказав Зеленський.

Деталі: За словами українського президента, пропозиція Путіна виглядала як спосіб відкласти реальну зустріч.

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших", – зауважив Зеленський.

