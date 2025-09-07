У Києві на Харківському шосе сталася смертельна ДТП: рух перекрито

У Києві на Харківському шосе сталася смертельна ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Джерела: Поліція Києва, Патрульна поліція Києва

Деталі: За попередніми даними, 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Nissan. Від удару Audi загорівся. Водій та його 45-річний пасажир загинули на місці.

Реклама:

Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan — 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який у момент зіткнення перебував неподалік. Усі троє з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

У зв'язку з ДТП на Харківському шосе, рух транспорту перекритий в обох напрямках.

На місці працювала слідчо-оперативна група. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей).

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало: