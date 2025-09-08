ХАМАС відповів на "останнє попередження" Трампа

Палестинське угруповання ХАМАС відповіло на "останнє попередження" президента США Дональда Трампа та заявило про "готовність сісти за стіл переговорів".

Джерело: заява ХАМАС, цитує The Times of Israel

Деталі: The Times of Israel зазначає, що після того, як Трамп звернувся до ХАМАС і назвав це "останнім попередженням", угрупування зробило, за міркуваннями видання, "обережно сформульовану заяву".

У цій заяві ХАМАС повідомляє про готовність "негайно сісти за стіл переговорів, щоб обговорити звільнення всіх полонених в обмін на чітку заяву про припинення війни, повне виведення військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління" анклаваом.

Дослівно із заяви: "Хамас вітає будь-які кроки, що сприяють зусиллям з припинення агресії проти нашого народу".

Деталі: У своїй заяві ХАМАС підтвердив, що отримав "деякі ідеї від американської сторони, спрямовані на досягнення перемир'я".

Угрупування додає, що перебуває в "постійному контакті з посередниками, щоб перетворити ці ідеї на всеосяжну угоду, яка відповідає" їхнім вимогам.

Що передувало: Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС про наслідки відмови прийняття його умов щодо звільнення заручників та закінчення війни в Секторі Гази.

Нагадаємо: Очікується, що наступного тижня США, Катар та Єгипет представлять комплексну угоду, яка передбачатиме повне припинення вогню у Секторі Гази, звільнення всіх заручників і створення нової адміністрації замість ХАМАС.