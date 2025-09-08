Усі розділи
Незабаром укладемо мирну угоду щодо Гази – Трамп

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 05:42
Незабаром укладемо мирну угоду щодо Гази – Трамп
Дональд Трамп, скриншот відео

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, "ми дуже скоро досягнемо угоди щодо Гази".

Джерело: Трамп після повернення до Вашингтона з US Open у Нью-Йорку, цитує CNN

Пряма мова Трампа: "Я мав намір повернутися і зустрітися з вами в літаку, але виникли деякі питання, пов'язані з ХАМА… ми працюємо над рішенням, яке, можливо, буде дуже хорошим".

Деталі: На прохання надати більше деталей Трамп відповів: "Ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Ми намагаємося покласти цьому край, повернути заручників".

Він додав, що "ми провели дуже хороші переговори".

Трамп висловив упевненість, що решта ізраїльських заручників, які утримуються в Газі, та тіла загиблих будуть звільнені та повернуті.

Пряма мова Трампа: "Можливо, їх буде менше ніж 20, тому що деякі, знаєте, мають тенденцію вмирати, правильно? Вони мають тенденцію помирати, навіть якщо вони молоді, здебільшого вони помирають... у нас, скажімо, 20 осіб, і в нас близько 38 тіл".

Що передувало: Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС про наслідки відмови прийняття його умов щодо звільнення заручників та закінчення війни в Секторі Гази.

Палестинське угруповання ХАМАС відповіло на "останнє попередження" президента США Дональда Трампа та заявило про "готовність сісти за стіл переговорів".

Сектор ГазиТрамппереговори
