Підступні удари Росії доводять нагальність гарантій безпеки для України – прем’єр Канади

Ольга Глущенко Понеділок, 8 вересня 2025, 06:48
Підступні удари Росії доводять нагальність гарантій безпеки для України – прем’єр Канади
Марк Карні. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що масовані удари Росії по Україні доводять нагальність надання союзниками надійних гарантій безпеки.

Джерело: Карні в мережі Х

Пряма мова: "Минулої ночі Росія жорстоко напала на Україну, вбивши мирних жителів у житлових районах та пошкодивши будівлю Кабінету Міністрів. Мої думки з пораненими та всіма, хто сумує за своїми близькими".

Деталі: Карні зазначив, що недільний удар РФ доводить "нагальність завдання" щодо безпекових гарантій Україні.

Пряма мова: "Справедливий і тривалий мир для України вимагатиме надійних безпеки".

Деталі: Карні пригадав свій візит в Україну в серпні та наголосив, що "Канада підтримує Україну, і невпинна агресія Путіна ніколи не послабить нашої рішучості".

Пряма мова: "Канада непохитна у своїй відданості "Коаліції охочих" та її готовності надати безпосередню масштабовану військову допомогу для підтримки припинення вогню й тривалого миру".

Що передувало: В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

У столиці внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.

Канадаросійсько-українська війнагарантії безпеки
