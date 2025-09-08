Підступні удари Росії доводять нагальність гарантій безпеки для України – прем’єр Канади
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що масовані удари Росії по Україні доводять нагальність надання союзниками надійних гарантій безпеки.
Джерело: Карні в мережі Х
Пряма мова: "Минулої ночі Росія жорстоко напала на Україну, вбивши мирних жителів у житлових районах та пошкодивши будівлю Кабінету Міністрів. Мої думки з пораненими та всіма, хто сумує за своїми близькими".
Деталі: Карні зазначив, що недільний удар РФ доводить "нагальність завдання" щодо безпекових гарантій Україні.
Пряма мова: "Справедливий і тривалий мир для України вимагатиме надійних безпеки".
Деталі: Карні пригадав свій візит в Україну в серпні та наголосив, що "Канада підтримує Україну, і невпинна агресія Путіна ніколи не послабить нашої рішучості".
Пряма мова: "Канада непохитна у своїй відданості "Коаліції охочих" та її готовності надати безпосередню масштабовану військову допомогу для підтримки припинення вогню й тривалого миру".
Що передувало: В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.
У столиці внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.