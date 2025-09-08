Після хвилі протестів через НАБУ і САП Рада вирішила штрафувати міністрів – УП

Усі розділи
Укр Рус Eng
Роман Романюк, Альона Мазуренко Понеділок, 8 вересня 2025, 11:41
фото: Getty Images

У Верховній Раді після хвилі протестів через законопроєкт про антикорупційні органи деякі нардепи "Слуги народу" були обурені та вимагали покарати ідеологів цієї ідеї. Згодом парламент підтримав законопроєкт, який дозволить штрафувати урядовців, які не приходять на вимогу комітету чи Ради.

Джерело: стаття УП "Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду"

Деталі: Йдеться про законопроєкт №11387, який 3 вересня Рада прийняла в цілому. За словами нардепа Ярослава Железняка, закон встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин.

Порівняльна таблиця законопроєкту на сайті ВР свідчить про накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13600 до 17 тисяч гривень).

Прийняття цього закону стало наслідком скандалу з НАБУ/САП. Після першого рішення Ради, яке викликало хвилю протестів і спротиву у суспільстві, у фракції "Слуга народу" з'явилася група "злючих" депутатів, які вимагали розправи з ідеологами "наїзду на антикорупціонерів".

Нардепи навіть хотіли повернутися до розгляду законопроєкту про інтерпеляцію. Тобто про відновлення можливості для Верховної Ради вимагати звіту від окремого міністра і можливість одразу ж відправляти його у відставку за голосуванням у Раді. Для прикладу, на годину запитань до уряду, яка відбулася в Раді 5 вересня, від Кабміну прийшло всього 5 членів уряду з 17.

Пряма мова співрозмовника УП із президентської фракції: "По підсумку вдалося збити ці революційні ідеї. Було ж очевидно, що Зеленський такий закон не підпише, нащо зайвий раз сваритися з президентом. Зійшлися на тому, що дозволили штрафувати міністрів, які не приходять на вимогу комітету чи Ради. Наче це всім зайшло".

Крім того, за інформацією УП, президент пообіцяв зустрітися з фракцією "слуг". Зустріч мала відбутись ще перед відновленням незалежності антикорупційних органів, але досі не відбулася.

Верховна РадазаконодавствоКабінет міністрівштрафи
