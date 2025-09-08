Усі розділи
Ірина БалачукПонеділок, 8 вересня 2025, 13:49
У Києві на місці влучання дрона завершили рятувальні роботи: 3 загиблих
Фото ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва, де російський дрон уночі 7 вересня поцілив у житлову 9-поверхівку. Та ворожа атака забрала життя 3 людей, серед яких немовля.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва завершені". 

Фото дснс

Деталі: У ДСНС додали, що за цією адресою ще 11 людей дістали поранення. Надзвичайники врятували 7 мешканців будинку.  

Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.

Передісторія:

