У Києві на місці влучання дрона завершили рятувальні роботи: 3 загиблих
Понеділок, 8 вересня 2025, 13:49
Державна служба з надзвичайних ситуацій завершила аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва, де російський дрон уночі 7 вересня поцілив у житлову 9-поверхівку. Та ворожа атака забрала життя 3 людей, серед яких немовля.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі Києва завершені".
Деталі: У ДСНС додали, що за цією адресою ще 11 людей дістали поранення. Надзвичайники врятували 7 мешканців будинку.
Загалом на місці удару розібрали та вивезли понад 360 тонн сміття і будівельних конструкцій. До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС.
Психологи ДСНС надали допомогу 171 людині.
Передісторія:
- Уночі 7 вересня російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Повідомлялося, що внаслідок атаки у Святошинському районі загинули мати з немовлям.
- Вранці 8 вересня стало відомо, що рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої росіянами 9-поверхівки у Києві тіло чоловіка, таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю 7 вересня зросла до 3.
- За даними мера столиці Віталія Кличка, крім того, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.