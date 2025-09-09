У Непалі влада заборонила соцмережі: під час протестів загинули 19 людей, прем'єр йде у відставку

Прем'єр-міністр Непалу К.П. Шарма Олі подав у відставку після того, як антикорупційні демонстранти проігнорували безстрокову комендантську годину і вступили в сутички з поліцією, на наступний день після того, як 19 людей загинули під час жорстоких протестів, викликаних забороною соціальних мереж.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що в понеділок уряд Непалу зняв заборону після того, як протести посилилися і люди намагалися штурмувати парламент.

Реклама:

Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі. Під час заворушень було вбито 19 протестувальників і понад 100 отримали поранення.

У вівторок протести не вщухли, що змусило прем'єра піти у відставку. Двоє його колег по кабінету міністрів пізно ввечері в понеділок подали у відставку, заявивши, що не хочуть продовжувати роботу з моральних міркувань.

"Зважаючи на несприятливу ситуацію в країні, я подаю у відставку з сьогоднішнього дня, щоб сприяти вирішенню проблеми і допомогти вирішити її політичним шляхом відповідно до конституції", - заявив Олі у своєму листі про відставку на ім'я президента Рамчандри Пауделя.

614РЕКЛАМА:

Помічник Пауделя повідомив журналістам, що відставка була прийнята і президент розпочав "процес і обговорення кандидатури нового лідера".

Протестувальники тим часом увійшли до будівлі парламенту, в той час як з деяких частин будівлі здіймався дим.

Минулого тижня уряд Олі наклав заборону на соціальні мережі, заблокувавши доступ до кількох онлайн-платформ після того, як заявив, що ці платформи не змогли зареєструватися в уряді.

Це рішення спричинило хвилю протестів в країні. Мотивуючи це тим, що молоді непальці публікували в соціальних мережах пости про "розкішне життя сімей і дітей корумпованих політиків і державних службовців", а уряд у відповідь на це закрив доступ до соціальних мереж.

Організатори протестів назвали їх "демонстраціями покоління Z", викликаними розчаруванням молоді через бездіяльність уряду у боротьбі з корупцією та розширенні економічних можливостей.

Критики заявили, що це була спроба придушити свободу слова, але уряд заперечує ці звинувачення, посилаючись, серед іншого, на зловживання соціальними мережами для поширення дезінформації та шахрайства.

Після відставки Олі так і не відповів прямо на скарги протестувальників на корупцію.

Передісторія: