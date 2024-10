Щонайменше 100 людей загинули через повені у Непалі

За повідомленнями офіційних осіб, внаслідок великих повеней і зсувів у Непалі загинуло щонайменше 100 осіб по всій країні.

Джерело: BBC, Nepali Times

Деталі: Десятки людей в неділю вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, які затопили долину навколо столиці Катманду.

Реклама:

Люди залишилися застряглими на дахах будинків, а рятувальники вивозять їх на плотах. Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.

За прогнозом дощі триватимуть до вівторка.

Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.



A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf РЕКЛАМА: September 28, 2024

За словами представника уряду, наразі врятовано понад 3 000 людей.

Але й багато людей загинули. Зокрема, п'ятеро людей, в тому числі вагітна жінка і чотирирічна дівчинка, загинули, коли будинок обвалився під зсувом ґрунту в місті Бхактапур.

Два тіла були витягнуті з автобуса, похованого зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду. В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.

Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.

It's impossible to beat nature, as it has its own course.

Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP



Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.



It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y — Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024

Інших забрала вода. В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Nepali Times пише, що вже 112 загиблих по всьому Непалу, 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.



Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.



Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T — Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024

Видання наголошує, що сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.

Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.

Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.