Щонайменше 100 людей загинули через повені у Непалі
За повідомленнями офіційних осіб, внаслідок великих повеней і зсувів у Непалі загинуло щонайменше 100 осіб по всій країні.
Джерело: BBC, Nepali Times
Деталі: Десятки людей в неділю вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, які затопили долину навколо столиці Катманду.
Люди залишилися застряглими на дахах будинків, а рятувальники вивозять їх на плотах. Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.
За прогнозом дощі триватимуть до вівторка.
Devastating floods hit Kathmandu Valley and other parts of Nepal.
A number of deaths have been confirmed while thousands of rescues have been carried out across the capital.https://t.co/OJwUg7wx8K pic.twitter.com/lUoJoFQcNf— Sky News (@SkyNews) September 28, 2024РЕКЛАМА:
За словами представника уряду, наразі врятовано понад 3 000 людей.
Але й багато людей загинули. Зокрема, п'ятеро людей, в тому числі вагітна жінка і чотирирічна дівчинка, загинули, коли будинок обвалився під зсувом ґрунту в місті Бхактапур.
Два тіла були витягнуті з автобуса, похованого зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду. В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.
Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.
It's impossible to beat nature, as it has its own course.— Anup (@AnupOjha7) September 28, 2024
Took these videos & pic, during my morning field reporting @AFP
Latest update from Nepal Police --- Death: 59 (34 in Kathmandu Valley alone)missing 44.
It's been a rush day. Stay safe, all! pic.twitter.com/BhPQ3tP71Y
Інших забрала вода. В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.
Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.
Nepali Times пише, що вже 112 загиблих по всьому Непалу, 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.
Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.
Update: 112 deaths across Nepal while 65 people still missing. 49 killed in Kathmandu Valley alone.— Nepali Times (@NepaliTimes) September 29, 2024
Four major hydropower projects have been shut down due to damage reducing generation capacity by 1,700MW. Rotating power cuts in effect.
Full story: https://t.co/6sF2cn6Pxc pic.twitter.com/CydyZNkX0T
Видання наголошує, що сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.
Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.
Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.