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Щонайменше 100 людей загинули через повені у Непалі

Роман ПетренкоНеділя, 29 вересня 2024, 11:44
Щонайменше 100 людей загинули через повені у Непалі
фото: nepali times

За повідомленнями офіційних осіб, внаслідок великих повеней і зсувів у Непалі загинуло щонайменше 100 осіб по всій країні.

Джерело: BBC, Nepali Times

Деталі: Десятки людей в неділю вважаються зниклими безвісти після двох днів інтенсивних дощів, які затопили долину навколо столиці Катманду.

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Люди залишилися застряглими на дахах будинків, а рятувальники вивозять їх на плотах. Тисячі будинків біля річок також були затоплені, а багато автомагістралей заблоковані.

За прогнозом дощі триватимуть до вівторка.

За словами представника уряду, наразі врятовано понад 3 000 людей.

Але й багато людей загинули. Зокрема, п'ятеро людей, в тому числі вагітна жінка і чотирирічна дівчинка, загинули, коли будинок обвалився під зсувом ґрунту в місті Бхактапур.

Два тіла були витягнуті з автобуса, похованого зсувом у Дадінгу, на захід від Катманду. В автобусі перебувало дванадцять осіб, включно з водієм.

Шестеро футболістів також загинули внаслідок зсуву ґрунту в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі, на південний захід від столиці.

Інших забрала вода. В одному випадку чотирьох людей змило річкою Накху в південній частині долини Катманду.

Близько 10 тисяч поліцейських, а також волонтерів і військовослужбовців були мобілізовані для проведення пошуково-рятувальних робіт.

Nepali Times пише, що вже 112 загиблих по всьому Непалу, 65 осіб, як і раніше, вважаються зниклими безвісти.

Чотири великих гідроенергетичних проєкти були зупинені через пошкодження. Діють періодичні відключення електроенергії.

Видання наголошує, що сезон мусонів щороку призводить до повеней і зсувів у Непалі.

Однак вчені кажуть, що дощі стають все більш інтенсивними через зміну клімату.

Тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, а тепліші води океану можуть підживлювати штормові системи, роблячи їх більш нестабільними.

Непалпогода
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