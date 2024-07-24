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У Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих

Анастасія ПроцСереда, 24 липня 2024, 10:00
У Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих
Наслідки авіатрощі. фото: Kathmandu Post

24 липня під час зльоту в міжнародному аеропорту Трібхуван в столиці Непалу Катманду розбився літак авіакомпанії Saurya Airlines, на борту якого було 19 людей. Рятувальники вже знайшли тіла вісімнадцяти загиблих, командира літака терміново доставили до лікарні.

Джерело: Kathmandu Post, ВВС

Деталі: Повідомляється, що аварія сталася після того, як літак, що прямував до Покхари, під час зльоту виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

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На борту літака перебували дев'ятнадцять осіб, включаючи членів екіпажу. За попередньою інформацією, на місці катастрофи знайшли вісімнадцять тіл загиблих. Командира літака терміново доставили в лікарню.

 
фото: ВВС

За словами очевидців, які наводить видання, літак злітав з південного кінця злітно-посадкової смуги і раптово перекинувся, вдарившись крилом об землю. Після цього літак спалахнув та впав в ущелину на східній стороні злітно-посадкової смуги.

Біля аеропорту видно густі клуби диму.Наразі поліція і пожежники проводять рятувальні роботи на місці аварії.

Теми: Непалліки
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