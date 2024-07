У Непалі розбився літак, відомо про 18 загиблих

24 липня під час зльоту в міжнародному аеропорту Трібхуван в столиці Непалу Катманду розбився літак авіакомпанії Saurya Airlines, на борту якого було 19 людей. Рятувальники вже знайшли тіла вісімнадцяти загиблих, командира літака терміново доставили до лікарні.

Джерело: Kathmandu Post, ВВС

Деталі: Повідомляється, що аварія сталася після того, як літак, що прямував до Покхари, під час зльоту виїхав за межі злітно-посадкової смуги.

На борту літака перебували дев'ятнадцять осіб, включаючи членів екіпажу. За попередньою інформацією, на місці катастрофи знайшли вісімнадцять тіл загиблих. Командира літака терміново доставили в лікарню.

За словами очевидців, які наводить видання, літак злітав з південного кінця злітно-посадкової смуги і раптово перекинувся, вдарившись крилом об землю. Після цього літак спалахнув та впав в ущелину на східній стороні злітно-посадкової смуги.

Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff in Tribhuvan International Airport, Kathmandu. 19 people were aboard the Pokhara-bound plane. #Nepal #SauryaAirlines #planecrash pic.twitter.com/ypAgNE98ww