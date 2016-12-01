Елітна нерухомість віце-прем'єра Кириленка

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Слідство.Інфо
Четвер, 1 грудня 2016, 17:12

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко є власником елітної квартири в центрі Києва, а також заміської резиденції в селі Іванковичі.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо" .

Так, в 2006 році Кириленко придбав чотирикімнатну квартиру на 156,42 кв.м. в елітній багатоповерхівці на вулиці Московській у Печерському районі. На сьогоднішній день ціна на такі квартири стартує від десяти мільйонів гривень.

Експерт з нерухомості Денис Седаков пояснює, що раніше вони коштували ще дорожче.

"У 2006-му взагалі були інші ціни. Ця квартира купувалася, якщо це новий будинок, вона була без ремонту. Тому без ремонту вона коштувала 600-700 тисяч доларів, так", - зазначив він.

За оцінками Седакова, ремонт і меблі обійшлися Кириленку ще приблизно 200 - 300 тисяч доларів.

При цьому в е-декларації Кириленко вартість цієї квартири на момент придбання оцінюється в 1 504 289 гривень. Тобто за курсом обміну валют на 2007 рік, це приблизно 300 тисяч доларів.

 

Заміська резиденція віце-прем'єра розташована в селі Іванковичі Васильківського району - це всього 15 кілометрів від Києва.

Журналісти відзначають, що за розмірами й архітектурою вона більше нагадує Палац культури.

Резиденція записана на дружину чиновника - Катерину Кириленко. Як зазначається у виписці з реєстру нерухомості, в 2013-му році вона отримала в подарунок п'ять ділянок землі в Іванковичах.

Разом ділянки утворюють єдиний масив майже 80 соток. На цій землі і почали будувати особняк.

 

На даний момент, будівництво майже завершено, залишилася закінчити частину робіт. Площа будинку більше 900 квадратних метрів.

"За ним (будинком) - штучна водойма. Далі - ділянка розширюється. Потім її перетинає струмок з двома містками. За ним земля піднімається декількома штучними ярусами зі сходами. І так до самого лісу, межа з яким прикрашена висадженими по периметру ялинками", - пишуть журналісти.

 

За оцінкою Седакова, вартість ділянки - приблизно 5 тисяч доларів за сотку.

"Я б оцінив ну тисяч в п'ять доларів за сотку. У тринадцятому році таке могло коштувати. Відповідно там близько 400 тисяч доларів за ділянку. Така орієнтовна ціна на 2013-й рік", - зазначив експерт.

Згідно з реєстром прав на нерухоме майно, всю землю дружина Кириленка отримала за договором дарування. Ім'я дарувальника невідомо.

Сам Кириленко відмовився прокоментувати цю інформацію. З дружиною чиновника журналістам зв'язатися не вдалося.

Відзначимо, що Катерина Кириленко є викладачем Київського національного університету культури і мистецтв. Нещодавно вона стала героїнею гучного скандалу - її звинуватили в плагіаті.

Раніше В'ячеслав Кириленко подав електронну декларацію, в якій задекларував квартиру в Києві площею 154 кв. м, п'ять земельних ділянок дружини і авторські права на її підручники та дисертацію.

Теми: Кириленко нерухомість
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