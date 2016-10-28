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Кириленко задекларував квартиру і 5 земельних ділянок дружини

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 07:41

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко подав електронну декларацію, в якій задекларував квартиру в Києві площею 154 кв. м, п'ять земельних ділянок дружини і авторські права на її підручники та дисертацію.

Згідно е-декларації, Кириленко має у власності третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м, а також квартиру в Києві площею 154,8 кв. м.

Його дружина Катерина Кириленко задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м, машиномісце в Києві площею 16,6 кв. м, житловий будинок в Іванковичах в Васильківському районі Київської області площею 86,2 кв. м і земельні ділянки там же площею 1,5 тис., 1,81 тис., 2,71 тис., 1 тис. 423 і 441 кв. м.

Також вона задекларувала недобудований житловий будинок в Іванковичах площею 900 кв. м.

Дочка віце-прем'єра Софія Кириленко також задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м.

Віце-прем'єр також має автомобіль Skoda Superb 2013 року випуску.

У декларації також зазначені авторські права дружини віце-прем'єра на два підручника, докторську дисертацію і монографію.

За 2015 рік В'ячеслав Кіріленко задекларував 74 тис. 398 грн доходу, отриманих у вигляді зарплати і винагороду за покупки від "Універсал Банку", а його дружина 168 тис. 184 грн зарплати.

Віце-прем'єр вказав в декларації $5,2 тис. готівки, а його дружина $24,4 тис. EUR4,6 тис.

Як повідомлялося 1 липня Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України залишила в силі рішення про присудження ступеня доктора педагогічних наук Катерині Кириленко.

Раніше доктор філософських наук Тетяна Пархоменко заявила, що близько третини з 396 сторінок докторської дисертації Катерини Кириленко не мають посилань і є плагіатом.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїКириленко
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