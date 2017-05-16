Вкрадена сім'я

1208 переглядів
0
Міністерство інформаційної політики України
Вівторок, 16 травня 2017, 12:17

МІП презентовало комунікаційну кампанію-2017 до Дня депортації кримських татар.

"Кримські татари у 1944 році втратили разом із Батьківщиною мрії, любов, зрештою затишок, будинки, сімейні реліквії та багато іншого, що робить життя людини Життям.

Після депортації радянська влада відбирала навіть право на пам'ять, назвавши кримських татар, які воювали на фронті - зрадниками.

Сьогодні окупаційна влада РФ знову відбирає пам"ять, заборонивши кримським татарам збиратися разом, як це було десятками років, читати молитву, пригадувати минуле та шукати сили на майбутнє".

Із FB Emine Dzheppar

Теми: кримські татари
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Зейтуллаєв знову почав голодування 16 травня 2017, 05:56
Чубаров має намір приїхати до окупованого Криму 15 травня 2017, 14:12
Порошенко за кримськотатарську автономію: Затримка не за президентом 14 травня 2017, 17:13
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Реклама:
Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300
Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка
ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії
Голова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 
Усі новини
Публікації
Гречана каша зі смаком смерті. Як кудлатий пес Кузя пережив окупацію Ірпеня. Аудіоверсія
2 жовтня 2022, 16:58 — Ірина Лопатіна
Режисер Євген Афінеєвський: Важливо не дати світу звикнути до війни в Україні, як звикли до війни в Сирії
2 жовтня 2022, 05:30 — Анастасія Рінгіс
Тиждень мобілізації в РФ, псевдореферендум на окупованих територіях, Лиман – головне про війну за тиждень
1 жовтня 2022, 17:44 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs
"УП.Життя" поспілкувалася із засновницею фестивалю Євгенією Крігсхайм та програмним координатором Денисом Будановим про нові виклики, тенденції у документальному кіно, документалістику як інструмент у боротьбі з фейками, а також перспективи ігрового кіно.
2 жовтня 2022, 10:56 — Ірина Голіздра
Усі публікації