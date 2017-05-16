Украденная семья

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Министерство информационной политики Украины
Вторник, 16 мая 2017, 12:17

 МИП презентовало коммуникационную кампанию-2017 ко Дню депортации крымских татар.

"Крымские татары в 1944 году потеряли вместе с Родиной мечты, любовь, в конце концов уют, дома, семейные реликвии и многое другое, что делает жизнь человека Жизнью.

После депортации советская власть отбирала также право на память, назвав крымских татар, воевавших на фронте - предателями.

Сегодня оккупационные власти РФ снова отбирает пам "ять, запретив крымским татарам собираться вместе, как это было десятки лет, читать молитву, вспоминать прошлое и искать силы на будущее".

Из FB Emine Dzheppar

Темы: крымские татары
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