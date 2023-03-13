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Культура всього

Мистці Сакартвело на протестах в Тбілісі

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 13 березня 2023, 16:33

"Грузинський народ завжди стояв на стороні порядності та людяності. Минулого року ми виходили на вулиці, щоб підтримати Україну і показати свою позицію, тепер треба боротися за свою свободу!", - слова з маніфесту митців Сакартвело, опублікованого в соцмережах художницею, кураторкою, учасницею мистецької Bouillon Group Наталією Васадзе. Вона розповідає Костянтину Дорошенку про омолодження протестного середовища в Грузії, творчі форми спротиву, проблему російських мігрантів в Тбілісі та грузинську столицю як місто-лімбо. Згадуємо московське загарбництво та прояви грузинсько-української солідарності після розвалу радянської імперії, реакцію креативного класу Сакартвело на неоковирність російських втікачів від мобілізації, різницю між гаслами "Русня у*бывай" та "Русский военный корабль, иди на*уй". І прогнозуємо розвиток подій в Грузії на її шляху геть від тюрми народів.

(Розмова відбулася російською мовою)

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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