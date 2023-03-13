Мистці Сакартвело на протестах в Тбілісі

"Грузинський народ завжди стояв на стороні порядності та людяності. Минулого року ми виходили на вулиці, щоб підтримати Україну і показати свою позицію, тепер треба боротися за свою свободу!", - слова з маніфесту митців Сакартвело, опублікованого в соцмережах художницею, кураторкою, учасницею мистецької Bouillon Group Наталією Васадзе. Вона розповідає Костянтину Дорошенку про омолодження протестного середовища в Грузії, творчі форми спротиву, проблему російських мігрантів в Тбілісі та грузинську столицю як місто-лімбо. Згадуємо московське загарбництво та прояви грузинсько-української солідарності після розвалу радянської імперії, реакцію креативного класу Сакартвело на неоковирність російських втікачів від мобілізації, різницю між гаслами "Русня у*бывай" та "Русский военный корабль, иди на*уй". І прогнозуємо розвиток подій в Грузії на її шляху геть від тюрми народів.

(Розмова відбулася російською мовою)