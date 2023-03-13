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Культура всего

Люди искусства Сакартвело на протестах в Тбилиси

Константин Дорошенко — Понедельник, 13 марта 2023, 17:33

"Грузинський народ завжди стояв на стороні порядності та людяності. Минулого року ми виходили на вулиці, щоб підтримати Україну і показати свою позицію, тепер треба боротися за свою свободу!", - слова з маніфесту митців Сакартвело, опублікованого в соцмережах художницею, кураторкою, учасницею мистецької Bouillon Group Наталією Васадзе. Вона розповідає Костянтину Дорошенку про омолодження протестного середовища в Грузії, творчі форми спротиву, проблему російських мігрантів в Тбілісі та грузинську столицю як місто-лімбо. Згадуємо московське загарбництво та прояви грузинсько-української солідарності після розвалу радянської імперії, реакцію креативного класу Сакартвело на неоковирність російських втікачів від мобілізації, різницю між гаслами "Русня у*бывай" та "Русский военный корабль, иди на*уй". І прогнозуємо розвиток подій в Грузії на її шляху геть від тюрми народів.

(Розмова відбулася російською мовою)

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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