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Культура всього

Ukraine. Out of blackout. Культурна програма України в Європі

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 20 березня 2023, 17:09

Блекаут - стан, в котрому для світу знаходилася українська культура, затемнена російськими імперськми наративами, грошима та впливами. Розвінчавши міф про велич російської зброї, Україна отримала екстраординарну увагу до себе і можливість акцентувати власну культурну традицію, невід'ємну від європейської цивілізації.

Кураторка програми проєктів "Ukraine. Out of blackout" Ольга Балашова та продюсер Володимир Бородянський впевнені, що культурне інформування та просування мистецтва це робота на обороноздатність країни. З Костянтином Дорошенком вони говорять про стратегію своєї діяльності у взаємодії з провідними музейними інституціями Європи, про підтримку ГО "Музей сучасного мистецтва" митців і дослідників, що залишились в Україні після ескалації російської агресії 2022 року, про критичну потребу зміни підходів до фінансування культури в нашій державі та виклик солідаризації мистецької спільноти. "Нашим куратором є самий час", - підкреслює Ольга Балашова.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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8 епізодів
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(не)Безпечна Країна
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4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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