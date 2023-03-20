Ukraine. Out of blackout. Культурная программа Украины в Европе

Блекаут - стан, в котрому для світу знаходилася українська культура, затемнена російськими імперськми наративами, грошима та впливами. Розвінчавши міф про велич російської зброї, Україна отримала екстраординарну увагу до себе і можливість акцентувати власну культурну традицію, невід'ємну від європейської цивілізації.

Кураторка програми проєктів "Ukraine. Out of blackout" Ольга Балашова та продюсер Володимир Бородянський впевнені, що культурне інформування та просування мистецтва це робота на обороноздатність країни. З Костянтином Дорошенком вони говорять про стратегію своєї діяльності у взаємодії з провідними музейними інституціями Європи, про підтримку ГО "Музей сучасного мистецтва" митців і дослідників, що залишились в Україні після ескалації російської агресії 2022 року, про критичну потребу зміни підходів до фінансування культури в нашій державі та виклик солідаризації мистецької спільноти. "Нашим куратором є самий час", - підкреслює Ольга Балашова.