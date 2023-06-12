Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Культура всього

Закордонна та українська журналістика часів війни

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 12 червня 2023, 18:57

Першопочаткова реакція американських масмедій на підрив Каховської ГЕС сколихнула хвилю обурення їхнім намаганням розмити питання відповідальності російських окупантів. Обговорення того, якою має бути робота журналістів у висвітленні війни, воєнних злочинів, дій державних органів та ЗСУ в реаліях воєнного стану, відбувалося на Журналістській конференції в Бучі "Bucha Journalism Conference" 19 травня 2023 року. Найактивнішою на ній стала панельна дискусія "Розповідаючи історію України - як відповідають на виклики бюро міжнародних ЗМІ". Її модераторка Ольга Руденко, головна редакторка The Kyiv Independent, вміло відволікла західних колег від звичного для них повчального тону та спрямувала розмову в русло розгляду конкретних проблем висвітлення подій російської війни проти України.

Зі співорганізатором Bucha Journalism Conference 2023, виконавчим директором Media Development Foundation Євгеном Заславським та Ольгою Руденко згадуємо розвиток та проблематику журналістських форумів в Україні після Євромайдану, обговорюємо роль журналістики у подоланні корупції, теми етики та можливостей журналістики на полі бою. Чи є в журналістиці часу війни місце самоцензурі?

Що значить називати речі своїми іменами? Що заважає представникам західних ЗМІ визнати помилки, зроблені в минулому в освітленні подій в Україні? Говоримо про це, а також про явище "дженералістів" - псевдоекспертів, котрі висловлюються на будь-які теми, про подолання власної упередженості в професійній діяльності, про солідарність респектабельних українських масмедій та про те, як та за що вони конкурують у час війни.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud MegogoMegogo RSSRSS

Реклама:

Підписуйся на наш ютуб-канал

Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

Реклама:
Закордонна та українська журналістика часів війни
12 червня 2023, 18:57 — Костянтин Дорошенко
Синьо-жовта параноя. Як путінська Росія пише доноси і лякає себе Бандерою, бойовою сараною й отруєними грошима
11 червня 2023, 18:51 — Михайло Кригель
Чому про вибори президента США ніколи не рано говорити
10 червня 2023, 18:23 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Підрив Каховської ГЕС, шо відбувається у Херсоні, активізація Запорізького фронту — головне про війну за тиждень
9 червня 2023, 23:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Не минуло й півтора року: як держава відбирає системний банк у Фрідмана та Авена
8 червня 2023, 17:25 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
4 епізоди
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
8 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
172 епізоди
Сафарі
6 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
19 епізодів
Хроніки економіки
22 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
УП. Вголос
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
13 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Температура - нормальна!
63 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
69 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів