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Культура всего

Зарубежная и украинская журналистика времён войны

Константин Дорошенко — Понедельник, 12 июня 2023, 18:57

Першопочаткова реакція американських масмедій на підрив Каховської ГЕС сколихнула хвилю обурення їхнім намаганням розмити питання відповідальності російських окупантів. Обговорення того, якою має бути робота журналістів у висвітленні війни, воєнних злочинів, дій державних органів та ЗСУ в реаліях воєнного стану, відбувалося на Журналістській конференції в Бучі "Bucha Journalism Conference" 19 травня 2023 року. Найактивнішою на ній стала панельна дискусія "Розповідаючи історію України - як відповідають на виклики бюро міжнародних ЗМІ". Її модераторка Ольга Руденко, головна редакторка The Kyiv Independent, вміло відволікла західних колег від звичного для них повчального тону та спрямувала розмову в русло розгляду конкретних проблем висвітлення подій російської війни проти України.

Зі співорганізатором Bucha Journalism Conference 2023, виконавчим директором Media Development Foundation Євгеном Заславським та Ольгою Руденко згадуємо розвиток та проблематику журналістських форумів в Україні після Євромайдану, обговорюємо роль журналістики у подоланні корупції, теми етики та можливостей журналістики на полі бою. Чи є в журналістиці часу війни місце самоцензурі?

Що значить називати речі своїми іменами? Що заважає представникам західних ЗМІ визнати помилки, зроблені в минулому в освітленні подій в Україні? Говоримо про це, а також про явище "дженералістів" - псевдоекспертів, котрі висловлюються на будь-які теми, про подолання власної упередженості в професійній діяльності, про солідарність респектабельних українських масмедій та про те, як та за що вони конкурують у час війни.

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Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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