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Культура всього

“Ти як?” Наймасштабніша виставка року війни

Костянтин Дорошенко — Понеділок, 19 червня 2023, 20:25

Вісім кураторів різного віку та досвіду зібрали в Українському домі роботи сотні сучасних українських художників, від метрів до тих, хто відкрив для себе мистецьку практику в час повномасштабного російського вторгнення в Україну. "Ти як?" – виставка та дискусія, перекличка наших станів, реакцій, відчуттів за рік, що змінив долі всіх громадян України.

Зі співкураторкою виставки, мистецтвознавицею Галиною Глебою та співкураторкою дискусійної програми Катериною Семенюк, співзасновницею платформи культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" говоримо про палітру пережитих українцями емоцій, закономірність скорботи після перемоги, художників в стані колективного історичного стресу. Про колективну пам’ять, що складається зараз, та про проєкт "Ти де?", як один з перших кроків у її формуванні. Про те, як війна зробила українців відкритішими одне до одного та до культури.

"Меморіалізація - це не лише обеліск чи стела", - підкреслює Катерина Семенюк. Вона розповідає про маршрути пам’яті нинішньої війни, відмову українців від віктимізації, необхідність співпраці професійного та громадського секторів з державними структурами у формуванні культури пам’яті в повоєнній Україні.

Галина Глеба ділиться концепцією ГО "Музей сучасного мистецтва" як горизонтальної мережі, що охоплює всю країну. Згадує музей сучасного мистецтва Херсону та його засновника, художника Вячеслава Машницького, зниклого безвісти під час окупації міста і розмірковує про політичну інструменталізацію культури.

В оформленні використана репродукція роботи Євгена Клименка "Блокпост", 2022 р.

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Культура всього

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.

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