Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Культура всего

"Ты как?" Самая масштабная выставка года войны

Константин Дорошенко — Понедельник, 19 июня 2023, 20:25

Вісім кураторів різного віку та досвіду зібрали в Українському домі роботи сотні сучасних українських художників, від метрів до тих, хто відкрив для себе мистецьку практику в час повномасштабного російського вторгнення в Україну. "Ти як?" – виставка та дискусія, перекличка наших станів, реакцій, відчуттів за рік, що змінив долі всіх громадян України.

Зі співкураторкою виставки, мистецтвознавицею Галиною Глебою та співкураторкою дискусійної програми Катериною Семенюк, співзасновницею платформи культури пам’яті "Минуле / Майбутнє / Мистецтво" говоримо про палітру пережитих українцями емоцій, закономірність скорботи після перемоги, художників в стані колективного історичного стресу. Про колективну пам’ять, що складається зараз, та про проєкт "Ти де?", як один з перших кроків у її формуванні. Про те, як війна зробила українців відкритішими одне до одного та до культури.

"Меморіалізація - це не лише обеліск чи стела", - підкреслює Катерина Семенюк. Вона розповідає про маршрути пам’яті нинішньої війни, відмову українців від віктимізації, необхідність співпраці професійного та громадського секторів з державними структурами у формуванні культури пам’яті в повоєнній Україні.

Галина Глеба ділиться концепцією ГО "Музей сучасного мистецтва" як горизонтальної мережі, що охоплює всю країну. Згадує музей сучасного мистецтва Херсону та його засновника, художника Вячеслава Машницького, зниклого безвісти під час окупації міста і розмірковує про політичну інструменталізацію культури.

Реклама:

В оформленні використана репродукція роботи Євгена Клименка "Блокпост", 2022 р.

Слухайте подкаст «Культура всього» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud MegogoMegogo RSSRSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

Реклама:
"Ты как?" Самая масштабная выставка года войны
19 июня 2023, 20:25 — Константин Дорошенко
Чем владеют русские элиты в Испании? Рассказываем об имении бывшей жены Путина и не только
18 июня 2023, 21:51 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Запорожское направление, Времевский выступ и "Вагнер" на войне в Украине – главное о войне за неделю
16 июня 2023, 19:15 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Какие последствия подрыва Каховской ГЭС для экономики? Часть 1
15 июня 2023, 19:04 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Илона Волошина: "Отношение к ветеранам изменилось - от сочувствия к уважению и поиску возможностей"
14 июня 2023, 18:19 — Алина Фролова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
4 эпизода
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
8 эпизодов
Кляті питання
172 эпизода
Сафарі
7 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
19 эпизодов
Хроніки економіки
23 эпизода
УП. Вголос
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
14 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
70 эпизодов
Температура — нормальная!
64 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов