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До попкорну з Анною Паленчук

Як робився серіал "Спіймати Кайдаша"? Говоримо з сценаристкою Наталією Ворожбит

П'ятниця, 15 травня 2020, 13:09

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Темами наступних випусків стане прогнозування майбутнього індустрії після епідемії, що чекатиме глядачів на кіно та телеекранах, коли та як глядачі повернуться у кінотеатри, що дає Україні вступ у європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва та багато інших важливих та актуальних питань.

Першим гостем нового подкасту стала Наталія Ворожбит — сценаристка, режисерка, шоураннерка. Найуспішніша українська сценаристка розповіла про свій унікальний досвід роботи над серіалом "Спіймати Кайдаша" (СТБ).

"Спіймати Кайдаша" став одним з найрейтинговіших серіалів країни. Він заснований на відомій повісті "Кайдашева сім’я" Івана Нечуй-Левицького, але події відбуваються не у XIX сторіччі, а у сучасній Україні в період з 2005 по 2014 роки.

Чим відрізняється написання сценарію для театру, художнього фільму та серіалу?

У чому полягає робота шоуранера?

Як створювався серіал "Спіймати Кайдаша"? Про все це говоримо у подкасті!

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify

Партнер подкасту: Українська кіноакадемія.

Візуальний стиль: Олександр Грехов.

Музика: Protofunk by Kevin MacLeod
Link: incompetech.filmmusic.io/song/4247-protofunk
License: creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Довідка. Анна Паленчук – сценаристка, продюсерка та засновниця кінокомпанії 435 Films. Член Української Кіноакадемії. Створює повнометражні художні та документальні фільми, організовує освітні та соціальні кампанії, спеціалізується на копродукції та міжнародній співпраці. Наразі навчається у Vancouver Film Schoo активно займається розробкою сценаріїв.

Продюсерка таких фільмів, як "Рідні" Віталія Манського, "Заповідник Асканія" Андрія Литвиненка, "2020: Безлюдна країна" Корнія Грицюка, "Герой мого часу" Тоні Ноябрьової та ін. У 2020 році на Берлінському кінофестивалі у програмі Berlinale Special був представлений повнометражний фільм Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва "Номери", продюсеркою якого також виступила Анна. 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify та на інших платформах.

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