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До попкорну з Анною Паленчук

Революція молодості: генеральний продюсер Іван Адамчук про 49-тий КМКФ «Молодість»

Неділя, 23 серпня 2020, 08:30
Фото: Анастасія Мантач / Телекритика

Цьогоріч Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" триватиме з 22-го по 30-те серпня в онлайн та офлайн форматі. Покаже 250 фільмів та проведе понад 15 професійних та індустріальних заходів. Усі фільми та заходи будуть доступні для перегляду (виключно) для (всієї) України на онлайн-платформі фестивалю.

Рік виявився направду переломним для фестивалю, оскільки відбулась часткова зміна команди та трансформація формату.
Гість цього випуску Іван Адамчук, новий генеральний директором КМКФ "Молодість", про те, чим цей рік є особливим для багатої історії фестивалю, та чого чекати далі його поціновувачам.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Про що у подаксті:

  • Чи легко працювати в кіноіндустрії, маючи за плечима понад 30 років роботи на телебаченні;
  • Як зміна команди фестивалю впливає на його багаторічний сформований бренд;
  • На які приємні бонуси чекати цього року студентам, професіоналам та відвідувачам;
  • Чого не вистачає сучасним українським фільмам та як працювати з актуальною національною темою для того, щоб зробити фільм універсальним;
  • Чому варто відвідувати кінофестивалі.

Це останній випуск першого сезону подкасту "До попкорну з Анною Паленчук".

Впродовж весни та літа Анна розмовляла з відомими діячами українського кіно, проте наразі вимушена взяти декретну відпустку.
Виробництво подкасту поновиться вже цієї осені.

Інші епізоди: 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify та на інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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