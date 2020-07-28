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До попкорну з Анною Паленчук

І все-таки ця ідея спрацює: Надія Парфан про першу стрімінгову платформу украінських фільмів

Вівторок, 28 липня 2020, 16:49

У сьомому випуску подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" Анна спілкувалась з режисеркою, лауреаткою "Золотої Дзиґи" за найкращий документальний фільм "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго", членкинею Української кіноакадемії – Надією Парфан.

Більш ніж пів року тому Надія заснувала першу в Україні стрімінгову платформу українських фільмів Takflix. У випуску Надія розповіла, як боротись зі скепсисом та впровадити унікальне "місце зустрічі" для людей, що звикли до піратського способу перегляду фільмів.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Що у подкасті:

  • Чим різняться бізнес моделі Takflix та Netflix?
  • Що таке TVOD (transactional video on demand) та SVOD (subscription video on demand) та як вони працюють?
  • Які факапи є під час роботи стрімінгової онлайн-платформи?
  • Як та чому "Співає Івано-Франківськетеплокомуненерго" отримав золоту Дзиґу за найкращий документальний фільм?
  • Чому документалісту вкрай важливо полюбити своїх героїв?
  • Як кіно професіоналу поєднувати творчість та бізнес й пристосовуватись до вимог та ритму мінливого часу?
  • Яке майбутнє Takflix-y?

Більше подкастів "До попкорну з Анною Паленчук": 

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До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, українська кінопродюсерка та сценаристка, запускає перший подкаст про кіно- та телеіндустрію "До попкорну з Анною Паленчук", де буде спілкуватись та дискутувати з відомими гравцями галузі, які розповідатимуть про найгучніші кіно та телепроєкти.

Подкаст доступний в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify та на інших платформах.

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Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
175 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
25 епізодів
(не)Безпечна Країна
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів